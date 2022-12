Quase metade dos britânicos quer que Harry perca os títulos reais após série da Netflix

Quase metade do povo britânico concorda que o príncipe Harry deveria perder os títulos reais após a série da Netflix, protagonizada pelo duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle.A pesquisa do YouGov, que foi encomendada pelo The Times, revela que 44% dos entrevistados defendeu que Harry deveria perder o título real, enquanto 32% pensa o contrário. De acordo com o jornal The Independent, a série de seis episódios fez com que apenas 7% dos inquiridos ficasse com uma imagem positiva do casal. Em contrapartida, 23% das pessoas revelaram que passaram a ter uma imagem mais negativa de Harry e Meghan.De acordo com a pesquisa, pouco mais de metade dos britânicos acha que Harry e Meghan deveriam ser convidados para a coroação do Rei Carlos III, que ocorre no dia seis de maio do próximo ano. Este resultado surge após várias informações de que o Palácio de Buckingham vai convidar o casal para a cerimónia, apesar de todas as polémicas e críticas à família real.Antes do lançamento da série, uma outra pesquisa da YouGov já tinha revelado que a popularidade do casal já tinha caído antes do lançamento do comunicado. Nessa altura, apenas 33% dos britânicos disseram que tinham uma imagem positiva de Harry, enquanto 59% afirmaram ter uma imagem negativa do filho do Rei Carlos III.