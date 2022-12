Depois de três anos de um namoro marcado por altos e baixos, a relação entre Margarida Corceiro, de 20 anos, e João Félix, de 23, poderá estar a atravessar uma nova fase crítica. Uma fonte próxima do casal revelou à ‘TV Guia’ que os dois terão terminado a relação pouco depois do Mundial do Qatar.



O jogador ainda viajou para Lisboa após Portugal ter sido afastado da competição, e os dois estiveram juntos (como comprovam as fotos publicadas no CM, que mostraram os dois às compras em lojas de luxo na capital), mas pouco depois do reencontro terão decidido separar-se, de acordo com a mesma publicação, que aponta os ciúmes como a causa deste novo afastamento.









