Ronaldo saiu do tribunal de Madrid ao fim de menos de uma hora de sessão

Português conheceu decisão da justiça espanhola sobre caso de fuga ao Fisco.

08:43

Durou menos de uma hora a sessão do Tribunal de Madrid em que Cristiano Ronaldo conheceu a decisão da Justiça espanhola em relação ao processo em vinha acusado de evasão fiscal. O português saiu da Audiencia Provincial de Madrid pelas 10h20 (9h20 em Lisboa). Sem prestar declarações, Ronaldo ainda parou para dar autógrafos e entrou, sorridente, na mesma carrinha em que tinha chegado, com a namorada, Georgina Rodriguez.



Ao que tudo indica, a sessão serviu apenas para Ronaldo declarar que aceita o acordo a que chegou com o Fisco para encerrar o processso, acatando a condenação a dois anos de prisão, com pena suspensa.



Menos de uma hora antes, o jogador português chegou ao local com ar descontraído, de mão dada com a namorada, a espanhola Georgina Rodriguez.



O português fez a pé o percurso entre o carro e a entrada do tribunal - depois de ter sido recusado que entrasse diretamente pela garagem, como tinha solicitado. Sorridente, evitou as perguntas dos muitos jornalistas presentes e entrou no edifício, em passo apressado.



CR7 chegou a Madrid na noite de segunda-feira e apresentou-se no tribunal cerca de 20 minutos antes da audiência, marcada para as 9h30 locais (8h30 em Lisboa)



O português chegou a acordo com a justiça para resolver o caso e a sessão desta terça-feira servirá para encerar o longo processo. O jogador português aceitou declara-se culpado e pagar os mais e 14 milhões de euros que o Fisco diz estarem em falta, acrescidos de multa. Ronaldo deverá ser condenado a uma pena suspensa de dois anos de prisão, como tem acontecido em processos semelhantes de vários outros jogadores, incluindo Lionel Messi.