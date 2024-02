Foi na passada sexta-feira que Shakira celebrou o seu 47º aniversário. Este foi o primeiro aniversário que a cantora celebrou em Miami, nos Estados Unidos, para onde se mudou com os filhos no ano passado.



Nas redes sociais, a cantora colombiana partilhou um conjunto de fotografias do seu dia especial, mas houve um rosto que chamou a atenção, o de Rafa Arcaute.









Ver comentários