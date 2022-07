"Triste país o nosso": Irmã de Ronaldo critica EMEL por bloquear Rolls-Royce do craque em Lisboa

O caso deu muito que falar nas redes sociais e, agora, a família de Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre a polémica com o Rolls-Royce Cullinan do craque, que acabou bloqueado pela EMEL depois de ter sido deixado estacionado numa zona de táxis junto a uma superfície comercial em Lisboa."Para isso teem jeito, triste país o nosso", criticou Elma Aveiro, irmã mais velha de CR7, numa 'story' do Instagram, onde coloca uma notícia sobre o caso e acrescenta 'emojis' a vomitar, mostrando o seu desagrado com a ação da EMEL.Ao CM, que confirmou que a 'bomba' é mesmo a do craque,por se encontrar estacionado numa zona reservada a táxis."As contraordenações são passadas em função da matrícula, desconhecendo a fiscalização quem é o proprietário do veículo". CR7 terá desembolsado 73 euros para desbloquear o Rolls-Royce, ao qual acresce o valor da coima, que varia entre 60 e 300 euros, já que se trata de uma infração ao artigo 50.º, nº1, alínea f) do código da estrada.O futebolista, que se encontra com o futuro profissional indefinido, parece estar numa maré de azar quanto aos seus carros. Há duas semanas, nas férias em Maiorca, um dos seus funcionários despistou-se e embateu num muro, ao volante de um Bugatti Veyron de dois milhões de euros.