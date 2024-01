William Carvalho e Rita Mendes estão separados. O CM sabe que esta rutura é recente e que o antigo casal já nem se segue nas redes sociais.



No entanto, Rita Mendes mantém a fotografia na maternidade com o craque e o filho mais novo, Kevin, no dia do seu nascimento, a 25 de outubro de 2022. O ex-casal tem ainda outo menino em comum, Bryan, de três anos e meio.









