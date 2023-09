Zulmira Ferreira alvo de ameaças

Zulmira Ferreira, de 63 anos, foi vista recentemente em tribunal, depois de ter feito queixa, por ter sido alvo de ameaças nos últimos meses. E o CM mostra-lhe agora as fotografias desse dia.



A notícia foi comentada no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV. "Ainda não tive oportunidade de saber que tipo de ameaças são, porque a Zulmira explicou-me que o caso está sob investigação judicial e que não pode falar neste momento", revelou Adriano Silva Martins que deu conta de um episódio. "Na semana passada quando chegou ao carro, estava vandalizado, completamente riscado." Maya contou ainda que a comentadora que perdeu o filho, DJ Eddie Ferrer, a 19 de novembro de 2022, desabafou com ela. "Ela confessou-me há pouco tempo que nem sabia a força que tinha", partilhou Maya.

Ver comentários