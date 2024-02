Quer um grande robot aspirador por 100€? Este é o mais vendido pela Amazon e é um caso de sucesso

Tem um controlo total do aspirador, onde quer que esteja, graças à aplicação para telemóvel

O Xiaomi Vaccum S12 tem um sistema de navegação por laser que evita colisões com objetos e a força de sucção é variável

O iRobot Roomba i5 tem uma estação de esvaziamento automático para que se esqueça meses a fio da aspiração da sua casa

Se ainda não tem um robot aspirador, estamos capazes de lhe assegurar que vai ficar seriamente a pensar nisso ao perceber que pode ter um modelo muito eficaz por muito menos do que imagina. São aparelhos que já fazem parte das rotinas de muitas casas em todo o mundo, mas a grande diferença nos dias de hoje passa pelos preços muito mais competitivos face aos primeiros modelos disponíveis no mercado. É o caso deste Cecotec Conga 999 Origin X-Treme. Um r obot aspirador 5 em 1: varre, aspira, passa a mopa, esfrega e seca, proporcionando uma l impeza eficaz graças à navegação reativa com sensores de proximidade, anti-choque e anti-queda . Tem uma autonomia para 120 minutos e é controlado através do seu smartphone, onde quer que esteja.O bocal de sucção grande sem escova central foi concebido para aspirar e evitar grandes emaranhados. Dispõe de 6 programas de limpeza pré-definidos: automático, aleatório, borda, espiral, quarto e manual e está preparado para secar o chão após a limpeza. Com as duas escovas laterais aumenta o alcance da varredura para um trabalho mais eficaz, que pode programar a seu gosto 24 horas por dia, 7 dias por semana. O reservatório é fácil de limpar e o sistema de filtragem é muito eficaz a reter alergénios e o pó.Apesar de o Conga 999 ser um robot bastante eficiente, há outras alternativas no mercado, com características ainda mais avançadas, mas que significam um maior investimento. Deixamos duas sugestões: