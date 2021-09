Shakira alega ter sido atacada por javalis em Barcelona

A cantora colombiana Shakira alegou ter sido atacada por dois javalis num parque na cidade espanhola de Barcelona. A cantora mostrou no Instagram imagens da sua carteira danificada pelos animais.

"Vejam só como ficou a minha bolsa, depois de dois javalis me atacarem no parque", disse a cantora na rede social. "Tentaram levar a minha bolsa para o mato com meu telemóvel lá dentro. Eles [os javalis] destruíram tudo", acrescentou.

Com a expansão dos ambientes urbanos, os javalis tornaram-se um incómodo generalizado nas cidades. Os animais têm cada vez mais presença nas cidades europeias.



Noutro incidente, um porco selvagem furtou o computador de um homem que estava despido a apanhar sol em Berlim, na Alemanha. O nudista perseguiu o animal e recuperou o objeto, tendo aproveitado antes para capturar o momento através de uma fotografia. Em maio deste ano, javalis famintos encurralaram uma mulher, em Roma, Itália, e roubaram-lhe a roupa.

Na semana passada, foi divulgado um vídeo de um grupo de mais de uma dúzia de javalis que passeavam pelas ruas movimentadas da Via Trionfale, em Roma.

A polícia de Barcelona recebeu quase 1200 reclamações sobre o comportamento turbulento dos javalis, em 2016, desde atropelar carros e atrapalhar o trânsito, até destruir caixotes do lixo. Os porcos selvagens tornaram-se um incómodo em cidades mais distantes como Hong Kong, na China, e Houston, no estado americano do Texas.