Adolescentes embriagados vão comprar comida ao aeroporto e acordam em avião

Inglesa Tara não se lembra do que aconteceu até ao momento em que aterrou em Barcelona com um amigo.

17:26

Tara Hammersley e o amigo Jack Messe fizeram na semana passada uma viagem que tão cedo não vão esquecer. Os dois adolescentes de 19 anos saíram para uma noitada de copos em Crawley, na região de Sussex, em Inglaterra.Já a noite ia bem adiantada - e ainda mais bebida - quando lhes deu uma certa fome. Conta o site do The Sun que se lembraram de rumar ao aeroporto de Gatwick, o sítio mais perto do local onde estavam onde poderiam arranjar comida barata.Tara, estudante de psicologia em Nottingham, tem memórias difusas do que se passou a seguir. Jack conta ao The Sun a sequência de acontecimentos: o rapaz achou que, já que estavam ali, o melhor seria irem de férias.

"Assim que vimos os aviões, decidimos verificar os voos", conta. Puxou do telemóvel, e pesquisou ligações baratas que estivessem para sair. Ainda ponderou Marrocos, mas acabou por comprar online dois bilhetes para Barcelona.

A jovem inglesa garante que não teve noção do que estava a acontecer. Diz que foi vomitar à casa de banho e depois lembar-se de acordar... quando o avião em que embarcaram estava a aterrar em Barcelona."Quando acordei durante o voo, não tinha ideia de onde estava. O meu primeiro pensamento é que tinha morrido e estava a caminho do céu". O próprio Jack também não se lembrava do destino. Depois de pensar um bom bocado, lá se lembrou que iam aterrar na Catalunha. E recordou-se também que estavam os dois tão embriagados que, por pouco, não foram proibidos de entrar no avião.

Sem outra roupa para além da que tinha vestida, sem dinheiro e cartões, Tara contou com cartão bancário de Jack para passar quatro dias em Barcelona. Ficaram alojados num hostel e pediram roupa emprestada aos jovens que ali conheceram.



Mas a mãe não achou muita piada à brincadeira:"no final, acabámos por ter umas belas férias, mas espero que isto não volte a acontcer, até porque a minha mãe confiscou o meu telemóvel", revela Tara.



Férias em Portugal

Na sua conta de Facebook, Tara mostra que viajar é com ela. Tem publicadas várias fotos de destinos europeus incluindo imagens que mostram de férias com a família em Portugal. A última visita aconteceu em agosto do ano passado.