Passageiro despe-se e viaja em boxers durante voo de longo curso da Air France

Avião fazia a ligação Paris-Los Angeles. Os tripulantes ignoraram o mal-estar criado pelo homem.

12:03

The man in the seat across from me has taken HIS PANTS OFF for the flight and is just in his boxers. Flight attendants seem unconcerned. This is going to be a long flight @AirFranceFR #CDG to #LAX pic.twitter.com/Z0EfktDwpD — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 18 de fevereiro de 2019

Just landed. 2 hours in he stood up and took 4 mini bottles of wine from the cart. Then he fell asleep. Then 6 hours in he got cold so PUT ON HIS PUFFY JACKET pic.twitter.com/wNFq9L2bkH — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 18 de fevereiro de 2019

Um passageiro decidiu despir as calças e fazer uma viagem de longo curso, esta terça-feira, entre Paris e Los Angeles, apenas de 'boxers'.A decisão gerou várias críticas por parte dos restantes passageiros do avião, especialmente de Lizzie Thompson que divulgou no Twitter várias fotos e atualizações sobre o que o homem ia fazendo ao longo da viagem."Ainda antes de levantarmos voo o homem que está ao meu lado decidiu tirar as calças para fazer a viagem e está só de 'boxers'", escreveu Lizzie no seu primeiro tweet.Os tripulantes do voo da Air France não mostraram qualquer preocupação, segundo Lizzie. "Ele tirou as meias também", acrescentou a queixosa num novo tweet.Vários utilizadores da rede social ficaram chocados com o momento e também comentaram o caso. "O que se passa de errado com as pessoas?", podia ler-se num tweet em resposta às imagens publicadas por Lizzie.Algumas horas depois do avião ter levantado, o homem decidiu levantar-se para vestir o casaco, mas as calças ficaram por vestir.O homem só se voltou a vestir completamente quando o avião aterrou em Los Angeles, nos Estados Unidos.