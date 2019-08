As três filhas de Annah Anderson, residente no Alasca, EUA, estavam a fazer uma festa no quintal quando um alce invadiu a propriedade e começou a beber água da piscina.Com o susto, as meninas correram para o interior da habitação para chamar a atenção da mãe que, ao sair de casa, ainda foi a tempo de apanhar o animal a roubar comida da mesa da festa.De certeza que tão depressa não devem ter outra festa com tão inesperado visitante...