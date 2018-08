Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alpinista desaparecido durante uma semana sobreviveu a comer abelhas

Homem foi encontrado "em boas condições" no Monte Santa Helena, em Washington.

12:22

Um alpinista que desapareceu durante uma semana no Monte Santa Helena, em Washington, nos Estados Unidos, foi encontrado esta quarta-feira com vida e conseguiu sobreviver só a ingerir abelhas.



Segundo avança o jornal britânico Metro, Matthew Matheny foi transportado para o hospital para ser tratado por desidratação, apesar de as autoridades terem adiantado que o homem apareceu sem qualquer ferimento.



De acordo com a família, Matthew, que foi encontrado em boas condições físicas e psicológicas, só conseguiu sobreviver graças a abelhas que ia matando para comer.



"Ele estava numa floresta. Caiu e perdeu-se", sublinhou Paul Pepper, um dos elementos da equipa de resgate.