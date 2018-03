Aluna faz sexo com professor antes da dissertação

Situação foi denunciada pelo ex-namorado da jovem.

Um professor de arte foi acusado de ter relações sexuais com uma aluna, na noite anterior à dissertação final desta. Jonathan Dronsfield, de 54 anos, e a jovem, de 25, visitaram uma galeria antes de irem juntos para um hotel. A situação ocorreu em Londres, no Reino Unido, em 2011.

O caso foi denunciado pelo ex-namorado da jovem que acusa o docente de abuso de poder. "Tem vindo a ter relações sexuais com alunos. Não sei com que frequência isto acontece, mas sei que os recebe de forma frequente no escritório durante a noite", escreveu este no mail enviado à direção do estabelecimento universitário.

Segundo o ex-companheiro, a jovem estava a passar por uma fase complicada. "Estava vulnerável e ele tirou vantagem disso".

Durante a sessão de tribunal, o réu afirmou que o encontro sexual foi acordado por ambos. "Rejeito qualquer afirmação de que abusei do meu poder ou que exerci qualquer tipo de influência sobre ela", exclamou o mesmo.