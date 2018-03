Professora detida por fazer sexo com aluno de 13 anos no recreio

Mulher recém-casada foi tramada pelas mensagens explícitas que trocou com o menor.

Uma professora de uma escola em Goodyear, Arizona, EUA, foi detida e está acusada de abusar sexualmente de um aluno de apenas 13 anos. Segundo a investigação policial apurou, Brittany Zamora, de 27 anos, fazia sexo com o menor no recreio da escola Las Brisas Academy e no interior daquele estabelecimento de ensino.

A mãe da vítima estranhou as mensagens explícitas que o filho recebia e acabou por denunciar o caso ao diretor da escola, que contactou imediatamente as autoridades.

A polícia analisou as comunicações entre a professora e o aluno e afirma que os abusos também ocorreram fora da escola, não adiantando se tiveram lugar na casa da docente. Brittany namorava desde a adolescência com o atual marido, com quem casou há cerca de três meses.

A professora ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento, depois de ter ficado em silêncio durante o primeiro interrogatório policial.