Pais chantageiam professora para esconder sexo com alunos

Mulher confessou os crimes ao diretor da escola para escapar à extorsão.

20:11

Tiffany M. Eichler, de 36 anos, decidiu revelar à direção da escola secundária onde lecionava, no Ohio, Estados Unidos, os encontros sexuais que mantinha com os alunos. A professora confessou os crimes para escapar à chantagem dos pais de uma das vítimas.

De acordo com o Daily Mail, a mulher afirmou ao diretor da escola que, após descobrirem a relação entre o filho e a professora, os pais do jovem começaram a exigir várias transferências bancárias em troca do silêncio.

Tiffany admitiu ter feito sexo com "vários outros alunos do sexo masculino" e que os encontros aconteceram no seu carro, na arrecadação de um dos seus estudantes e até durante a hora de atendimento aos pais.

Um dos alunos exigiu que a professora transferisse 180 dólares (aproximadamente 146 euros) para a compra de antibióticos, pois afirma ter contraído uma doença sexual após fazer sexo com a tutora.

As vítimas contaram às autoridades que os encontros começaram através de trocas de mensagens no Snapchat.

A professora ainda não foi detida, mas aguarda o desenvolvimento da investigação em casa, sem licença de vencimento.