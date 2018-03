Aluno menor acusa professora de 'roubar' a virgindade

O rapaz contou aos pais que a mulher o seduziu com McDonald´s.

Um rapaz, de 14 anos, acusou a professora de ciências, Stephanie Peterson, de 26 anos, de lhe "roubar a virgindade". O menor acabou por revelar aos pais que a professora comprava refeições no McDonald’s e oferecia ao aluno em troca de relações sexuais. O caso ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades os pais do jovem tiveram conhecimento do envolvimento entre o filho e a professora após receberem uma chamada da escola sobre a necessidade de o rapaz assistir a aulas de apoio complementar.

Uma vez que o menor sempre teve excelentes notas, os pais ridicularizaram a situação e afirmaram que a chamada era uma desculpa para que um professor pudesse violar o rapaz.

O menor começou a chorar e acabou por revelar aos pais que todos os dias ia sozinho à sala de Stephanie e que já tinha feito sexo com a professora no carro da mulher e no celeiro de sua casa.

O aluno afirmou que as suas notas começaram a baixar devido aos constantes encontros sexuais e que estes começaram após a professora enviar fotos, em que se apresentava nua.

De acordo com o jornal The Sun, Stephanie terá oferecido um cachimbo personalizado para o rapaz fumar marijuana e terá também fornecido as drogas.

A professora abandonou o cargo dois dias antes de ser presa e está em processo de divórcio.

Stephanie está detida e aguarda julgamento pelos crimes.