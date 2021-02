Alunos expulsos de colégio católico após se descobrir que mãe vende fotos eróticas na Internet com a ajuda do marido

Crystal Jackson, de 44 anos, vive na zona norte da Califórnia, Estados Unidos, e desde 2019 que encontrou uma nova forma de ganhar dinheiro. A mulher juntou-se ao site de entretenimento para adultos Only Fans e, sob o nome falso de Tiffany Poindexter, rapidamente ganhou notoridade arrecadando cerca de 110 mil dólares por mês.



Além de 'modelo' nas horas vagas, Crystal é também mãe e nunca pensou que a sua forma de sustentar os filhos os prejudicasse até que... um grupo de mães descobriu a sua vida dupla e iniciou uma campanha contra si e contra os seus filhos.







Na segunda-feira, 22 de fevereiro, Crystal publicou a fotografia que "deu início a tudo" no Instagram. De cuecas e soutien, a mulher surge numa pose provocadora a olhar para a câmara.



A CBS, canal televisivo norte-americano, avança que a diretora da escola Theresa Sparks terá dito a Crystal que a "sua aparente busca por polémica e defesa do seu site para adultos está em conflito direto com o que esperamos transmitir aos nossos alunos".



O marido Chris ajuda Crystal a tirar as fotografias quando as crianças estão ocupadas ou a dormir, e ela responde às mensagens dos fãs no início da manhã.



Crystal pretende manter a sua página no site Only Fans e irá enviar os seus filhos para uma escola católica diferente.