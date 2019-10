Amizade improvável entre uma tartaruga e uma cadela

Um vídeo divertido mostra uma cadela a tentar jogar à bola com a sua melhor amiga, uma tartaruga.Apesar da natural diferença de ritmo de jogo, ambas parecem bastante divertidas com a brincadeira.Juno, a cadela, nunca se mostra impaciente com a lentidão da sua amiga Tilly, e chega a ir buscar a bola para a amiga não se cansar.