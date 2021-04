"Amo dentaduras": Homem de 31 anos recusa namorar com mulheres com menos de 60 anos

Pittsburgh, Estados Unidos, explica que a atração que sente por mulheres idosas começou depois de ter namorado com uma mulher de 50 anos quando tinha apenas 18 anos. No entanto, aos 12 anos, já havia alguns sinais da sua obsessão quando se apaixonou por uma professora.

Kyle Jones tem 31 anos e tem um gosto particular por mulheres mais velhas... muito mais velhas. A confissão data de 2015, de um documentário do canal TLC que abordava os "estranhos vícios das pessoas", mas recentemente voltou a ressurgir na Internet e tornou-se viral.No programa, Kyle, deA partir do momento em que namorou com uma mulher de 50 anos nunca mais quis mulheres da sua faixa etária e recusa namorar com quem tenha menos de 60 anos. A namorada mais velha que teve tinha 91 anos.

"Sou viciado em namorar mulheres mais velhas, mulheres muito mais velhas, como mulheres de 60, 70, 80 anos", assumia na altura.

"Eu amo tudo sobre elas. Eu amo o cheiro, a sensação, a mentalidade. Eu amo dentaduras", afirmava ainda Kyle sobre a sua atração.



O norte-americano vai mais longe e afirma mesmo que adora dentaduras e que as suas namoradas não precisam de ter vergonha de as usar porque isso não só lhes coloca um sorriso no rosto como o deixa com "um sorriso nas calças", referindo-se à atração sexual que isso lhe provoca.

O cabelo grisalho e o sorriso são os fatores que mais o atraem numa mulher. Kyle fala inclusive da sua vida sexual e afirma que sexo com idosas é mais "apaixonante" e "vigoroso".