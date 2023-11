Ativistas fingiram ser DJ Marshmello e executivo da Adidas na Web Summit e ninguém se apercebeu

Aristide Feldhol, um

anunciar um novo "oásis virtual", o adiVerse, e criticar as práticas de exploração laboral da marca.

Os "The Yes Men" disfarçaram-se deexecutivo da Adidas, e de DJ Marshmello e subiram ao palco da Web Summit, em Lisboa, paraDurante a intervenção, ninguém terá notado que tudo se tratava de uma farsa, que veio a ser esclarecida pela dupla ativista 24 horas depois."Esta quarta-feira, um "executivo da Adidas" chamado Aristide Feldholt (na realidade, Andy Bichlbaum dos Yes Men) anunciou perante uma enorme plateia de pé, na Web Summit que a marca iria recompensar dezenas de milhares de trabalhadores mal pagos, muitos dos quais com salários em atraso e indemnizações significativas, deixando-os brincar num mundo de Realidade Virtual profundamente estranho chamado "adiVerse", lê-se numa nota divulgada pelos Yes Men.Depois da intervenção de Andy Bichlbaum, subiu ao palco o DJ Marshmello, que não passava de Mike Bonnano.Segundo os ativistas, a organização do evento de tecnologia teria acreditado que tinha convidado a Adidas e o DJ Marshmello para fazer um discurso. Asseguram ainda que o Lisbon Breakers, grupo que realizou a coreografia no palco, não se apercebeu que tinha sido contratado por "impostores".Após a prestação, a dupla foi aplaudida por mais de mil pessoas que estavam a assistir e houve ainda quem tenha pedido um autógrafo ao artista.O DJ Marshmello confirmou depois nas redes sociais que não esteve na Web Summit."O nome da pessoa requisitada para atuar e dar entrevistas na Web Summit não era eu. Peço desculpa a quem foi enganado por esse impostor, a minha equipa jurídica já entrou em contacto", escreveu no X (anterior Twitter).Os Yes Men são ativistas que têm como principal foco alertar para problemas sociais, nomeadamente os direitos laborais.