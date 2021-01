Autoridades de saúde australianas aconselham sexo com distância de 1,5 metros para prevenir Covid-19

Numa altura em que as vacinas contra a Covid-19 começam a chegar a grande parte do mundo, muitos países veem-se a braços com a segunda e até terceira vaga da pandemia do novo coronavírus. Por isso, continuam a ser recomendadas regras e medidas de prevenção da transmissão em todas as atividades do dia a dia, como ir às compras, fazer desporto, ir para o trabalho ou escola e… para fazer sexo. O governo local de Nova Gales do Sul na Austrália, criou um website com conselhos para sexo durante a pandemia que está a dar que falar.

As autoridades de saúde locais dão uma série de recomendações reduzir a possibilidade de transmissão do coronavírus, mas há uma no mínimo insólita e que está a gerara uma onda de piadas na Internet.

"Ainda que um estudo chinês tenha detetado vestígios de Covid-19 no sémen, não há evidência científica de que a doença seja transmitida por fluidos sexuais. O que sabemos é que a Covid-19 é transmitida por gotículas respiratórias. E fazer sexo sem partilhar estas partículas é muito difícil".

Por isso, recomendam os especialistas australianos que "se mantenha uma distância de pelo menos 1,5 metros durante as relações sexuais". A sugestão está a ser ridicularizada, com vários internautas a questionar, segundo o Daily Star, "Como é que é possível fazer sexo com alguém a essa distância?".

Talvez por isso as autoridades de saúde daquele país recordem, no mesmo site, que "a forma mais segura de sexo durante a Covid-19 é a ‘a solo’", ou seja, a masturbação.

È ainda recomendado usar proteção durante o sexo oral, evitar beijos e usar máscara durante todo o ato sexual, assim como "lavar e desinfetar todos os brinquedos sexuais após o seu uso".