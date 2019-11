Baleia joga râguebi com marinheiro

As baleias-brancas, ou belugas, são conhecidas pela sua simpatia e sociabilidade.Não se sabia é que gostavam de... jogar râguebi.Um vídeo filmado no Atlântico Sul durante uma viagem entre a África do Sul e a Antártida mostra uma beluga divertidíssima a jogar à bola com um marinheiro.Qual cão treinado, a baleia espera que Alon Kowen atire a bola para a ir buscar e devolver. Incrível!