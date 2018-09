Banco de esperma tem serviço especial de doadores parecidos com celebridades

O site tem uma base de dados com doadores parecidos com famosos e classificados por tipos como, por exemplo, "o bom rapaz" ou "o engenheiro divertido". Cada perfil tem informação sobre a altura, cor de olhos, personalidade e com que famosos se parecem. Há ainda a possibilidade de comparar perfis para poder decidir qual o melhor.



As mulheres podem filtrar os perfis com base nas suas semelhanças com famosos como o Príncipe Harry, David Beckham ou Leonardo DiCaprio. De acordo com a clínica em declarações ao jornal britânico The Sun, o ator Ben Affleck é o mais popular.



Scott Brown, vice-presidente da empresa, alerta para o facto de os doadores serem apenas parecidos, o que não quer dizer que sejam necessariamente bonitos.



"Queremos ter a certeza de que as pessoas sabem o que estão a obter", afirma Scott.



As clientes, segundo o vice-presidente da clínica, não gostam de pessoas "demasiado perfeitas" e preferem homens "normais".



O site em questão deixa o alerta de que o facto de os doadores serem semelhantes aos famosos, tal não quer dizer que as crianças serão parecidas