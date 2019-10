Bêbado rouba fato de Pai Natal e acaba detido pela polícia

Um homem vestido de Pai Natal foi detido e acusado de roubo e vandalismo na passada terça-feira pela polícia de Brea, na Califórnia. Tal aconteceu porque o suspeito roubou o fato de uma igreja e foi encontrado bêbado dentro de um automóvel.

A detenção aconteceu na passada terça-feira, dia 22 de outubro, cerca das 07h00 (15h00 em Portugal Continental). De acordo com o jornal New York Post, depois de o detido ter sido levado pelas autoridades, foi colocado na cela ainda vestido com a roupa de Pai Natal.

Tendo em conta a situação insólita, a polícia de Brea brincou com a situação e fez uma publicação nas redes sociais enquanto o homem dormia para curar a ressaca.





Dear Santa,

I'm sorry I stole your red suit.

I was drunk and made some poor choices.

I know it's only October. And it's hot. Too hot for this suit.

But I was drunk. Poor choices.

Sincerely,

Drunk Santa Suit Criminal pic.twitter.com/VPnUbvg1sF