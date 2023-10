Boneca sexual que parecia um cadáver leva polícia britânica a fechar estrada durante 30 horas

A polícia britânica fechou uma estrada rural por mais de 30 horas porque uma boneca sexual foi confundida com um cadáver, relatou esta sexta-feira o jornal Daily Mail.As autoridades isolaram o local, em Warwickshire, após receberem o alerta de um caminhante que disse ter avistado uma mão e um pé no meio da estrada.Um médico forense chamado a esta ocorrência apercebeu-se de que se tratava, na verdade, de uma boneca sexual "suja e usada demais".A polícia de Warwickshire interrompeu a procura por pistas, que durou desde esta terça-feira à tarde até à noite desta quarta-feira. Um porta-voz garantiu que as autoridades seguiram "os procedimentos adequados".