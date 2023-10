"Recusei-me a ceder o lugar num comboio a um grávida": Jovem questiona internautas sobre a sua atitude

Um jovem anunciou na Internet ter-se recusado a ceder o seu lugar num comboio, sobrelotado, a uma mulher grávida.De forma anónima, o homem partilhou a sua história através de uma publicação, entretanto apagada, num fórum do Reddit. Começou por explicar que "não havia lugares vagos" no comboio em que viajava, quando uma mulher grávida entrou na carruagem "aparentemente à procura de um lugar".Segundo o Daily Mail, o jovem insistiu que tinha "todo o direito" de permanecer no seu lugar, apesar de outros passageiros o terem instado a ajudar a mulher grávida. O também passageiro do comboio questionou os possíveis leitores da sua publicação, se estaria errada a sua atitude para com a senhora, sendo que os restantes ocupantes à sua volta eram muito mais velhos que ele próprio.De acordo com o jornal, enquanto se questionava se devia oferecer o seu lugar, uma mulher idosa que estava sentada junto a si tomou a liberdade de decidir pelo jovem e, por isso, deu instruções à mulher grávida para ocupar o seu lugar.O homem, indignado com o facto do seu lugar ter sido oferecido sem a sua autorização. "O lugar é meu, eu é que decido" disse o jovem à idosa citado pelo Daily Mail."Toda a gente estava a olhar para mim como se eu tivesse dito alguma coisa errada, mas eu fiquei furioso. Não estava para brincadeiras. Disse-lhe que não o ia fazer e ela começou a acusar-me de não ter respeito pelos mais velhos", explicou.Outros passageiros insistiram para que desistisse do seu lugar, mas o jovem recusou-se a ouvi-los.Segundo o Daily Mail, foram vários os comentários a criticar o comportamento do jovem. Um dos utilizadores chegou mesmo a referir que a sua atitude "mostrou uma falta de empatia muito proeminente em relação a alguém num estado fisicamente exigente que não fez nada de errado".