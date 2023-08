Jovem termina relação após comentários "estranhos" do namorado ao filme da Barbie

Uma jovem de 23 anos revelou, nas redes sociais, que terminou com o namorado, depois de terem visto o filme da Barbie juntos, por ele não concordar com os temas feministas do filme de sucesso protagonizado pela atriz Margot Robbie.A mulher questionou em anónimo se era uma "idiota" por ter terminado tudo com o parceiro devido aos seus "comentários estranhos sobre as mulheres e a comunidade LGBTQ".De acordo com o Daily Mail, depois explicou que estava "ciente" dos muitos "temas feministas" do filme e que, à medida que o filme avançava, se apercebeu que o namorado não se sentia confortável com eles."Ele só falou comigo quando entrámos no carro, disse-me que tinha ficado muito ofendido com o filme e que era o tipo de coisa que eu devia ter visto com as minhas amigas e não com ele", disse a jovem.Depois de terminarem, a mulher pediu ao agora ex-namorado que fizesse as malas e se mudasse. Quando regressou a casa, reparou que toda a comida do frigorífico, as pilhas da gaveta dos aparelhos eletrónicos, o carregador do telemóvel e metade dos cobertores tinham desaparecido.Segundo a mesma fonte, numa outra publicação, revelou que descobriu que ex-companheiro a andava a trair durante toda a relação e que tinha ido para casa de outra pessoa.Os utilizadores da rede social correram em defesa da jovem e elogiaram-na por ter terminado com o homem.