Filme "Barbie" supera um milhão de euros de bilheteira na estreia em Portugal

O filme "Barbie", de Greta Gerwig, foi o mais visto em Portugal no fim de semana de estreia, com 189.709 espectadores e mais de 1,1 milhões de euros de bilheteira, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Entre quinta-feira e domingo, o período considerado como fim de semana de estreia, a comédia de Greta Gerwig foi exibida em 177 salas e contabilizou, em média, 109 espectadores por sessão.

Em termos de receita bruta de bilheteira, o filme somou 1,1 milhões de euros, uma fasquia que este ano só tinha sido ultrapassada por "Velocidade Furiosa X", de Louis Leterrier, com 1,3 milhões de euros e 213.501 espectadores no mesmo período de estreia.