As salas de cinema em Portugal registaram, no primeiro quadrimestre deste ano, uma forte subida de afluência quando em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), entre janeiro e abril, um total de 3,3 milhões de espectadores foram ao cinema, ou seja, foram emitidos mais 878 373 bilhetes (aumento de 36%).









Em termos de receita bruta de bilheteira, comparando os dois períodos, o aumento é de 44,8%, isto é, de 6,1 milhões de euros, para um total de 19,8 milhões. Ainda assim, a exibição cinematográfica no nosso país ainda não recuperou totalmente da pandemia: nos primeiros quatro meses de 2019, o ICA contabilizou 4,6 milhões de espectadores e 24,8 milhões euros de receita.

‘Avatar: O Caminho da Água’, do realizador James Cameron, estreado em dezembro, foi líder de bilheteira até abril, com 465 880 espectadores. Em 2.º lugar (estreou a 6 de abril) surge ‘Super Mario Bros: O Filme’, com 349 792 espectadores.