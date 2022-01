Num ano ainda marcado pela pandemia e por muitas restrições, as salas de cinema registaram, em 2021, um aumento no número de espectadores. Entre 1 de janeiro e 29 de dezembro foram vendidos 4,3 milhões de bilhetes, segundo o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Já o ano de 2020 tinha-se ficado pelos 3,7 milhões de ingressos.









Entre os filmes que dominaram 2021 estão ‘007 - Sem Tempo Para Morrer’, com 465 mil espectadores em mais de 13 mil sessões, e ‘Homem-Aranha Sem Volta a Casa’, com 428 mil espectadores em mais de 6 mil sessões. Em 3º lugar surge ‘Velocidade Furiosa 9’, com 376 mil espectadores em quase 14 mil sessões. Foram também estes três os filmes que mais receitas geraram em 2021 no nosso país. A saga de James Bond ultrapassou os 2,7 milhões de euros de faturação, enquanto a nova versão da história de Peter Parker chegou aos 2,6 milhões. Já ‘Velocidade Furiosa 9’ gerou perto de 2,17 milhões de euros.

No que toca ao cinema nacional, o filme sobre as Doce, ‘Bem Bom’, foi o mais visto, tendo vendido 88 435 bilhetes e gerando 483 mil euros de receita bruta. Seguiram-se os filmes ‘Irregular’ (14 989 espectadores) e ‘A Metamorfose dos Pássaros’ (13 135 espectadores).



Fim de ano com 31 mil



Segundo o ICA, entre quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, e domingo, 2 de janeiro, foram às salas de cinema em Portugal cerca de 31 mil pessoas.





Ano de 2020 desastroso







Leia também Crise nos cinemas com quebra superior a 60% Em 2020, os cinemas registaram uma quebra de 75% nas audiências e nas receitas quando em comparação com 2019.

‘Rei Leão’ continua líder



Desde que o ICA começou a contabilizar o box office nacional, em 2004, o filme com mais espectadores até hoje é ‘Rei Leão’ que, em 2019, conseguiu vender 1,2 milhões de bilhetes.