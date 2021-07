Crise nos cinemas com quebra superior a 60%

Devido à pandemia, as salas de cinema nacionais tiveram menos dois terços de espectadores nos primeiros seis meses deste ano quando em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados oficiais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). No total, entre 1 de janeiro e 30 de junho, registaram-se 881 262 entradas (menos 65,7% - 2,6 M € em 2020), o que corresponde a uma receita bruta de 4,9 milhões de euros (uma descida de 64,7% - 13,9 M € em 2020).O maior volume de receitas e de audiência verificou-se em maio e junho, após a reabertura das salas, em abril, com 319 448 espectadores e 1,8 milhões de euros de bilheteira, de 1 a 31 de maio, e com perto de 475 mil espectadores, e cerca de 2,7 milhões de bilheteira, de 1 a 30 de junho.Neste período, o filme mais visto pelos portugueses nos cinemas foi ‘Velocidade Furiosa 9’, de Justin Lin, com 118 224 espectadores, acumulados em apenas uma semana, uma vez que estreou a 24 de junho.