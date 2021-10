Quase um mês depois da estreia, a 30 de setembro, 360 735 portugueses já viram o novo filme do agente James Bond, ‘007: Sem Tempo para Morrer’, nas salas de cinema nacionais. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), a última película da saga a ser protagonizada por Daniel Craig rendeu, só em Portugal, 2 180 400 euros (a nível mundial já gerou mais de 455 milhões de euros em receitas).









A nova longa-metragem do agente britânico mais famoso do Mundo já é o segundo filme mais visto do ano no nosso país, atrás apenas de ‘Velocidade Furiosa 9’, que foi visto por 376 mil espectadores e já está fora do circuito de exibição nas salas. ‘007: Sem Tempo para Morrer’ deverá, por isso, já este fim de semana, ultrapassar o nono capítulo de ‘Velocidade Furiosa’ e tornar-se no filme mais visto do ano em Portugal. Contudo, ‘007’ já ultrapassou a saga protagonizada por Vin Diesel em termos de receita de bilheteira: ‘Velocidade Furiosa 9’ ficou-se pelos 2 175 747 euros.

Ainda segundo os dados do ICA, o filme mais visto na última semana foi ‘Dune’ (com uma receita acumulada de 464 mil euros e 70 754 espectadores), e de ‘Venom: Tempo de Carnificina’ (719 mil euros e 121 284 espectadores).





No top 10 contam-se ainda duas películas rodadas em território nacional: ‘Sombra’, baseada na história do desaparecimento de Rui Pedro (6º lugar, com quase 10 mil espectadores’), e ‘Fátima’ (7º lugar, mais de 17 mil espectadores).