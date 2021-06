É um sinal de esperança há muito aguardado pelo cinema norte-americano, que almeja o regresso dos grandes êxitos de bilheteira, após um ano negro para a indústria. ‘Um Lugar Silencioso 2’ e ‘Cruella’ atraíram espectadores às salas nos Estados Unidos como não acontecia há mais de 14 meses.













A sequela do filme de terror assinado por John Krasinski e protagonizado por Emily Blunt ultrapassou todas as previsões e rendeu perto de 46,7 milhões de euros no fim de semana de estreia (prolongado com o feriado do Memorial Day, celebrado na segunda-feira).

Em Portugal, os dois filmes também lideraram as bilheteiras. ‘Um Lugar Silencioso 2’ fez 77 131 euros em receita bruta entre quinta-feira (dia de estreia) e domingo, enquanto ‘Cruella’ rendeu 44 371 euros.

estreias da semana



‘The Conjuring 3’



‘A Obra do Diabo’ é o terceiro filme da saga de terror ‘The Conjuring’, com Vera Farmiga e Patrick Wilson, inspirada nos arquivos do casal Warren, que se popularizou a investigar fenómenos paranormais.





‘Quo Vadis, Aida?’



Drama de guerra com assinatura de Jasmila Žbanictem como pano de fundo o massacre de Srebrenica, em 1995.





‘Sincrónico’



Anthony Mackie e Jamie Dornan protagonizam este filme de ficção científica sobre uma droga que permite viajar no tempo.