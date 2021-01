Cinemas encerrados e estreias adiadas devido à Covid-19

Éuma crise sem fim à vista. Depois de um ano sem estreias, os grandes estúdios de Hollywood veem-se obrigados a alterar novamente a chegada dos seus ‘blockbusters’ ao grande ecrã.Com a forma como a pandemia está a evoluir nos Estados Unidos, o mais certo é que todas as estreias até maio venham a ser novamente adiadas. Entre os filmes afetados estão ‘007: Sem Tempo para Morrer’ (inicialmente programado para 10 de abril de 2020, foi adiado para 25 de novembro e depois para 8 de abril de 2021); ‘A Viúva Negra’ (11 de maio 2020/6 de novembro/7 de maio 2021), ou ‘F9’, da saga ‘Fast and Furious’ (de 22 de maio de 2020 passou para 2 de abril de 2021).

Uma alternativa às grandes salas é exibir estes filmes em plataformas de streaming, como aconteceu com ‘Mulan’ ou ‘Soul’ (Disney+). Contudo, face ao seu elevado orçamento, os estúdios mostram-se relutantes em ir por este caminho.



Mas existem outras produções com estreia prevista para o primeiro trimestre do ano que já foram ou vão ser adiadas. São os casos de ‘Morbius’ (passou para outubro), com Jared Leto; ‘Cinderella’ (agendado para 4 de fevereiro), com Camila Cabello, ou ‘The King’s Man: O Início’ (11 de março).



Pormenores

‘Dune’

É outra das estreias mais aguardadas do ano. Inicialmente previsto para dezembro último, filme protagonizado por Zendaya e Timothée Chalamet foi adiado para 30 de setembro.



‘Um Lugar Silencioso’

Sequela do filme de terror realizado por John Krasinski, com Emily Blunt, tem estreia agendada para dia 22 de abril, mas deverá ser novamente adiada.



‘Top Gun: Maverick’

Adiado de junho para dezembro de 2020, o novo ‘Top Gun’ tem agora estreia marcada para dia 8 de julho em Portugal.