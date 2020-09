Estúdios voltam a adiar as grandes estreias no cinema

Com muitas salas encerradas e outras a meio-gás devido à pandemia, os estúdios de cinema norte-americanos continuam a adiar as suas grandes estreias. Algumas delas vão demorar mais de um ano a chegar ao grande ecrã.









O lançamento de ‘Viúva Negra’, que tem Scarlett Johansson na pele da heroína da Marvel, foi um dos que sofreram nova alteração. O filme, que deveria ter estreado a 1 de maio de 2020, só chegará às salas dos Estados Unidos, e da Europa, a 7 de maio de 2021. O mesmo acontece com ‘The Eternals’, também da Marvel, cuja estreia estava prevista para 6 de novembro. O filme que marca a estreia de Angelina Jolie no universo dos super-heróis foi adiado para 5 de novembro do próximo ano.

Se tudo correr conforme esperado, 2021 vai ser um ano recheado de grandes filmes. ‘Top Gun: Maverick’ chega a Portugal dia 1 de julho, mais de um ano depois da data inicialmente prevista. Também ‘Minions: The Rise of Gru’, que esteve programado para estrear a 3 de julho, poderá agora ser visto nos cinemas de todo o Mundo a partir de 2 de julho próximo.





O mesmo acontece com ‘Halloween Kills’ (estreia a 14 de outubro de 2021), que volta a contar com Jamie Lee Curtis, e o remake do musical ‘West Side Story’ (10 dezembro de 2021), assinado por Steven Spielberg.





Outra estreia muito aguardada, ‘The Batman’, com Robert Pattinson, passou de junho para 30 de setembro de 2021. É que nem o protagonista conseguiu escapar ao vírus.