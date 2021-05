São dois velhos conhecidos do cinema de aventura, até porque esta nova versão é, na verdade, o 36º filme com Godzilla e o 12º com King Kong. Ambos já tinham sido rivais em 1962, mas nunca com tanta ajuda dos efeitos especiais como agora.A partir desta quinta-feira nas salas portuguesas, ‘Godzilla vs. Kong’ chega já com o selo de ser o maior êxito de bilheteira desde março do ano passado, quando a pandemia levou ao fecho dos cinemas, forçou a múltiplos adiamentos e trouxe prejuízos nunca vistos aos estúdios.