Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canadiano com 24 mulheres e 149 filhos condenado por poligamia

Caso aconteceu na Colúmbia Britânica, no Canadá.

16:30

Um homem canadiano, de 61 anos, foi condenado esta quarta-feira a seis meses de prisão domicilária por poligamia, depois de ter sido considerado culpado de ter 24 mulheres e 149 filhos, na Colúmbia Britânica, Canadá.



A sentença permite que o Winston Blackmore vá trabalhar, onde lida com emergências médicas, segundo avança o Daily Mail.



Blackmore também recebeu ordens para realizar 150 horas de serviço comunitário.



Na história do Canadá existem apenas duas condenações por poligamia na história do Canadá, em 1899 e 1906.



A sentença máxima para poligamia de acordo com o Código Penal é de cinco anos de prisão.