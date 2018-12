Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão amua depois de ida ao veterinário

Animal de raça Husky foi filmado pela dona.

01:30

Quem tem animais sabe como eles detestam usar os colares em forma de funil depois de irem ao veterinário.



O Ace é um Husky bastante expressivo e deixou bem clara a sua insatisfação quando regressava para casa no banco de trás do carro da dona.



A mulher não conseguiu evitar rir-se da situação e decidiu filmar os queixumes do seu animal.



"Ace, peço desculpa!", disse enquanto olhava para a expressão 'zangada' do cão.



O vídeo já amealhou mais de três milhões de visualizações.