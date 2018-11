Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão volta a casa após 18 meses em viagem

Husky siberiano foi sozinho de Nova Iorque até à Florida.

Um husky siberiano de nome Sinatra voltou a casa após 18 meses de ausência, durante os quais fez 3500 quilómetros entre Nova Iorque e Tampa, na Florida.



Ao se aperceberem da ausência de Sinatra, os donos espalharam cartazes na zona onde moravam, mas de nada valeu. O Husky tinha desaparecido de vez.



Algum tempo depois, uma jovem da Florida encontrou um husky perto de casa. Numa viagem ao veterinário a jovem percebeu que o cão tinha dono e que no chip era possível recuperar um número de telefone. Mas faltava-lhe faltava um digito.



Depois de a jovem publicar no Facebook que tinha encontrado o husky siberiano foi uma questão de tempo até os donos chegarem ao contacto com a jovem.



A menina viajou com a família até à cidade natal de Sinatra e devolveu-o aos donos depois de uma viagem de 3500 quilómetros.



Até hoje ninguém sabe como Sinatra chegou à Florida.