Um atrevido boxer foi apanhado em flagrante a beber água... diretamente do frigorífico. Num vídeo partilhado pelo dono nas redes sociais, vê-se ‘Walter’ em pé sobre as patas traseiras e com o focinho enfiado no dispensador de água fresca. O mais hilariante é o ar de culpado do cão quando percebe que foi caçado com a boca na botija.