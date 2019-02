Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão destrói almofadas e faz "nevar" na ausência do dono

Animal destruiu todas as almofadas que encontrou em casa.

01:30

Deixar os cães sozinhos em casa e ir trabalhar é sempre uma incógnita: nunca se sabe o que se vai encontrar no regresso.



Neste caso, na cidade norte-americana de Boston, o dono deparou-se com um cenário tal que parecia que tinha estado a nevar dentro de casa, tal era a destruição causada pelo cão.



O animal rasgou todas as almofadas que apanhou e espalhou o enchimento por toda a parte.