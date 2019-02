Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão torna-se melhor amigo de pónei

Dona de uma quinta deparou-se com os dois amigos improváveis.

02:30

Há amizades entre animais fora do comum mas um caso filmado no Missouri, EUA, é especialmente curioso.



A dona de uma quinta deparou durante a noite com um pónei na companhia de um amigo secreto: um cão.



Mas o mais curioso é que o cachorro não se limitava a fazer companhia ao cavalo. Fazia, isso sim, um passeio equestre à luz da Lua.



A dona da quinta captou as imagens e partilhou-as nas redes sociais ao ser surpreendida com o cão a montar o pónei. Curiosamente, o cão não pertence à quinta.