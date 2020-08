A Casper, uma cadela border-aussie, foi filmada pela dona a demonstrar o seu desagrado por não ir passear por causa da chuva.O método inovador usado pela norte-americana Stephanie Rocha passa por fazer com que a cadela pressione uma série de botões com várias reações colocados no chão. O vídeo foi partilhado nas redes sociais e fez sucesso.