Cão com expressões humanas faz sucesso nas redes sociais

Um cão com expressões faciais características do ser humano tornou-se uma sensação na Internet, deixando os fãs a questionarem-se se haveria manipulação da imagem por parte dos donos.Nori, um cão de Seattle, nos EUA, fez furor nas redes sociais depois de os donos, Kevin Hurless e Tiffany Ngo, partilharem uma foto no Twitter. Rapidamente a publicação chegou aos 9000 'gostos' e Nori tem agora uma conta de Instagram.Devido às suas características tipicamente humanas, Nori chamou a atenção do público que ficou confuso com a aparência invulgar do cão e pôs a possibilidade de os donos terem recorrido a uma aplicação para 'trocar de rosto'.O olhar expressivo e os lábios rosados que parecem curvar como se estivesse a sorrir, são os elementos chave na aparência expressiva do cão.O casal que adotou Nori diz já estar habituado às reações das pessoas quando vêm o seu cão: "Quando ele era um cachorrinho, não o conseguíamos passear ao longo de uma rua sem que fossemos abordados e questionados sobre Nori".Para fazer companhia a Nori, Kevin e Tiffany adotaram outro cão, Boba. Os donos dos cães dizem que a singularidade de Nori fica mais evidente quando está junto ao seu novo companheiro.