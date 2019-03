Cão cego há 11 anos ganha amigo de quatro patas como guia

Desde que Maverick apareceu na sua vida, Charlie tornou-se muito mais ativo e feliz.

Charlie é um Golden Retriever com 11 anos. O cão ficou cego devido a uma doença e foi submetido a um cirurgia, onde lhe retiraram os dois olhos. Mesmo sem ver, o animal ganhou um novo amigo que se tornou o seu cão-guia e juntos têm feito as delicias das redes sociais.



Maverick, de quatro meses, tornou-se o melhor amigo de Charlie quando os donos dos dois cães adotaram o mais recente membro da família.



"Inicialmente levámos o Maverick para casa porque queríamos que o nosso filho crescesse com um cão", contou a dona, Chelsea Stipe, que adotou Maverick porque gostava que o filho recém-nascido crescesse na companhia de um cão.



A história destes dois amigos de quatro patas, que vivem na cidade de Mooresville, na Carolina do Norte, EUA, foi partilhada na rede social Twitter por uma página relacionada com o mundo canino.



Em entrevista à empresa de comunicação, Buzzfeed, Chelsea conta que não sabia que trazer o Maverick para a sua vida familiar ia encontrar uma verdadeira companhia para o sénior Charlie - que além de um amigo ganhou um cão-guia.



Charlie e Maverick até já têm uma conta na rede social Instagram, onde são partilhadas várias fotografias dos dois.



"O Maverick encoraja o Charlie para irem brincar. Adoram passear juntos. O Maverick tem muita energia e consegue manter o Charlie ativo", acrescentou.