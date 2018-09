Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão não deixa que se aproximem do seu coco

Vídeo, filmado na Tailândia, está a fazer sucesso nas redes sociais.

01:30

Os cães pequenos são conhecidos pelo seu mau feitio e este Lulu da Pomerânia é um excelente exemplo.



Sempre que alguém se aproxima do seu coco, arreganha os dentes e rosna como se fosse um Rotweiller, deixando claro que ninguém toca no seu tesouro.



O vídeo, filmado na Tailândia e partilhado no Instagram, está a fazer sucesso nas redes sociais.