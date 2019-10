Cão teimoso não larga tronco de árvore

Um cão não é digno do nome se não gostar de brincar com paus. Mas tudo tem um limite... ou não.Um vídeo filmado no Reino Unido mostra Buddy, um cachorro tão empenhado em brincar com o dono que quando este dá por terminada a brincadeira continua agarrado a um pequeno tronco de árvore.E até quando o dono pega no tronco o teimoso Buddy persiste em não largar o brinquedo.