Casal distraído tenta entrar no carro errado

Ingleses passaram por momento embaraçoso.

01:30

Todos temos dias de distração, mas um casal inglês exagerou...



Após uma ida às compras tentaram entrar no seu carro mas as portas não abriram. Gastaram largos minutos a tentar perceber o que se passava com o comando da viatura até que, passado um bom bocado, um homem (que filmou o momento) alertou-os de que estavam a tentar abrir o carro errado.



O do casal estava ao lado!