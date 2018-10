Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem faz sexo com adolescente de 15 anos e é acusado de pedofilia

Britânico perdeu-se de amores por rapariga mais nova e vê amigos apontarem-lhe o dedo.

09:48

Um homem de 21 anos começou a namorar com uma rapariga de 15 anos depois de fazerem sexo. Numa carta enviada à coluna sentimental do jornal The Sun, o jovem assumiu sentir-se culpado depois de ter sido acusado pelos próprios amigos de estar a cometer pedofilia.



"Conhecemo-nos há umas semanas durante uma festa de aniversário. Ela foi acompanhar o irmão mais velho que era amigo do aniversariante. Falámos a noite toda e tornámo-nos logo amigos nas redes sociais", começa por contar.



Os encontros entre os dois sucederam-se e um certo dia o rapaz convidou a jovem para ir até sua casa, uma vez que os seus pais não se encontravam por lá. "Tinhamos planeado ver filmes e jogar consola mas acabámos por ver um filme de terror. De repente, ela agarrou-se a mim assustada e acabámos por nos beijar. Fizémos sexo ali mesmo, no chão da sala. Foi a experiência mais fantástica da minha vida", relata o jovem.



Apesar da diferença de idades, o jovem garante que gostava de assentar com a rapariga e ter uma relação séria com esta. No entanto, o amor parece estar condenado. "Ela diz que os pais dela nunca vão aceitar o nosso namoro (...) Ela contou aos amigos que fizémos sexo e isso rapidamente chegou aos ouvidos dos meus que me acusaram de ser um pedófilo, mesmo comigo a explicar-lhes as minhas motivações. Como posso fazer para que acreditem que eu gosto mesmo dela?", lamenta por fim.